«Дубль ку-ку»: После вторых трусов в Сети ждут снимок голого Нагиева

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Артист явно «нарывается на флешмоб». Вторая за вечер демонстрация своих фото в трусах, которые не очень хорошо скрывают мужское достоинство, привела подписчиков в нервное возбуждение.

Трусы – это наше все. По крайней мере, такой вывод можно сделать, глядя на сегодняшние снимки Нагиева. Но если женщины в трусах – это старая и вполне понятная история, то зачем Дмитрию демонстрировать свое нижнее белье или то, что оно скрывает понятно не всем.

В своем Instagram-аккаунте Нагиев с разницей в два часа выложил снимки, на которых он позирует в белых трусах. Но, если первый снимок был сделан издалека, то второй приблизил артиста, вероятно для того, чтобы желающие могли рассмотреть детали получше.

Теперь, после вторых трусов, в Сети ждут продолжение и следующим уже может быть снимок голого Нагиева, во всяком случае, именно так представляют себе подписчики логическое продолжение фотосета. «Раз такая волна накатила, то надо идти до конца», «Ииии, - прямо след-в-след , типа «step-bay-step»?)», «Следующее фото без трусов», «Наверное хочет показать свою пипиську», «Ну снимайте уже и трусы тоже, интересно же», «Боюсь представить следующее фото, но к этому все идет», - пишут пользователи.

Но другие не оценили шутку Нагиева. Его поведение многим кажется как минимум странным и в любом случае недопустимым, тем более что списать все на алкоголь у Дмитрия не получится, так как многим известно, что он не злоупотребляет спиртным. «Нагиев сломался, несите другого», «Дима, тут главное не споткнуться и не разбить, а то хвастаться будет нечем», «Дима опомнись», «Уже как Волочкова», «Дубль Ку-Ку», - пишут фанаты, которые остались недовольны ребяческой выходкой уважаемого человека.

Но, может, Нагиев удивит россиян чем-то другим, а не голым фото. Хотя теперь любой вариант станет разочарованием для одной части подписчиков и не факт, что приятно удивит другую.