«Размер не важен»: Женщин не смущают голливудские звезды с маленькими пенисами

Вчера, 23:13

В рейтинг знаменитостей с маленьким мужским достоинством попали Том Харди, Леонардо Ди Каприо и другие. Однако, это лишь доказывает, что женщины не обращают внимание на масштабы полового члена, а смотрят в первую очередь на харизму и характер мужчины, кем бы он ни был.

Журналисты решили собственными силами составить рейтинг голливудских звезд с маленькими пенисами и в него вошли 10 знаменитостей. Ради своего исследования его создатели просмотрели около восьми тысяч «голых» сцен со знаменитостями. По убыванию это: Майкл Фассбендер, Лиам Нисон, Бен Аффлек, Роберт де Ниро, Хавьер Бардем, Эван Макгрегор, Колин Фэррелл, Том Харди, Шайя ЛаБаф, Джуд Лоу и Леонардо Ди Каприо.

Список внушающий, но впечатляет именно то, что многим из них это не мешает пользоваться большим успехом у женщин. Том Харди, к примеру, женат и счастлив в браке, а Ди Каприо ничто не мешает встречаться с 20-летней моделью.

Конечно, можно предположить, что в данном случае играет большую роль успешность и знаменитость этих мужчин, но не стоит отрицать их харизму, умение общаться и спокойствие в отношениях с женщинами, а ведь именно это они и ценят. Сексологи же уверены, что если мужчина способен удовлетворить свою женщину в сексуальном плане как угодно, то у нее не будет вопросов относительно его маленького «инструмента», она даже внимания на это не обратит. Наоборот, слишком большие половые члены порой пугают девушек, ведь секс с такими мужчинами может привести лишь к боли и неприятным ощущениям, в то время как небольшое мужское достоинство будет комфортным для женщины.

Таким образом, размер в принципе не важен, что доказывают и специалисты, и сами мужчины. Естественно, что женщин не смущают голливудские звезды с маленькими пенисами, так как они умеют поддержать разговор, окружить девушку любовью и заботой, а именно это они и любят и ценят больше всего в молодых людях, а вопросы полового акта они решают самостоятельно и если мужчина действительно хочет удовлетворить свою любимую, то сделает это даже с маленьким «инструментом.