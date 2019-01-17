«Бабушка Маша, вы что?»: Марию Шукшину раскритиковали из-за меркантильности в адрес дочери Анны

Появление на ТВ у Дмитрия Борисова могло повлиять не только на сохранение отношений, но Первый канал мог окончательно усугубить ситуацию в звездном семействе.
Дочь Марии Шукшиной Анна трегубенко решила прервать молчание и появилась наконец-то в студии программы Дмитрия Борисова «Пуксть говорят». По словам Анны Мария Шукшина оборвала контакты не только с ней, но и с внуком, сыном Ани. Пока взрослые династии Шукшиных пытаются разобраться в своей не простой ситуации есть подозрение, что за детей и внуков временно забыли. Марию Шукшину раскритиковали из-за меркантильности в адрес дочери Анны, также знаменитую актрису начали обвинять в плохом отношении к внуку.
Марию Шукшину раскритиковали из-за меркантильности в адрес дочери Анны, но при этом актриса по последним данным собирается вернуться на Первый канал, чтобы быть ведущей нового шоу. Может хочет составить конкуренцию Малахову и Борисову, которые то и дело, что жаждут интриг в семье Шукшиных, толи Мария просто активно и тяжело работает. Возможно, карьерный рост «списали» на связь с эфирами, но в будущем станет ясно, что сейчас на самом деле думает Мария Шукшина.