«Бабушка Маша, вы что?»: Марию Шукшину раскритиковали из-за меркантильности в адрес дочери Анны

Вчера, 22:45

Появление на ТВ у Дмитрия Борисова могло повлиять не только на сохранение отношений, но Первый канал мог окончательно усугубить ситуацию в звездном семействе.

Дочь Марии Шукшиной Анна трегубенко решила прервать молчание и появилась наконец-то в студии программы Дмитрия Борисова «Пуксть говорят». По словам Анны Мария Шукшина оборвала контакты не только с ней, но и с внуком, сыном Ани. Пока взрослые династии Шукшиных пытаются разобраться в своей не простой ситуации есть подозрение, что за детей и внуков временно забыли. Марию Шукшину раскритиковали из-за меркантильности в адрес дочери Анны, также знаменитую актрису начали обвинять в плохом отношении к внуку.

«Так даже если и из-за денег!? Так ребёнок есть хочет его одеть надо обуть) бабушка Маша, да вы что это же ваш внук. Я уже про дочь вам напоминать не буду», «Богатые тоже плачут, без комментариев… Нельзя обсуждать людей не побыв в их шкуре», «Мария комментировала одного из своего подписчика что Ане дали 2 млн рублей, просила 6 млн. И Макару предлагали «малаховская» передача 1 млн руб, а ей самой 5 млн руб. Малахов ответил это все вранье. Наверно Мария намекает если предложит ей 5млн то она придет в передачу. Аня умная девушка на провокацию не ведется. Просто тайная месть Марии к близким своим переходит все границы. Мария все делает тайно, и исподтишка. И прикрывается церковью», - говорят на странице Анны Трегубовой Шукшиной.

Марию Шукшину раскритиковали из-за меркантильности в адрес дочери Анны, но при этом актриса по последним данным собирается вернуться на Первый канал, чтобы быть ведущей нового шоу. Может хочет составить конкуренцию Малахову и Борисову, которые то и дело, что жаждут интриг в семье Шукшиных, толи Мария просто активно и тяжело работает. Возможно, карьерный рост «списали» на связь с эфирами, но в будущем станет ясно, что сейчас на самом деле думает Мария Шукшина.