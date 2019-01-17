«Малахов в родзал припрется»: Пара Романовской-Цымбалюк и Шаляпина обречена на показную жизнь и постоянную травлю - Twitter

Сегодня, 21:43

С Джигарханяном в контрах или мстит за что-то знаменитому актеру, Андрей через «новых друзей», травля для которых видимо, не окончена, пишут в Сети.

Пианистка Виталина Романовская Цымбалюк и ее новый избранник Прохор Шаляпин продемонстрировали многим завистникам, как они проводят время вместе и прокомментировали свои планы на будущее. Некоторые поклонники актера Армена Джигарханяна упрекали Виталину в неправильном отношении к артисту и даже осуждали девушку. Однако, отбросив все сомнения и предрассудки Цымбалюк-Романовская решилась на новые отношения и стала «порхать как бабочка», подчеркивают в Сети. Ее появление на программе Андрея Малахова ознаменовалось всеобщим вниманием и даже пониманием пары, но теперь все может измениться. Пара Романовской-Цымбалюк и Шаляпина обречена на показную жизнь и постоянную травлю, уверенны в Twitter. Пост опубликованный накануне и содержит в себе необычные догадки по поводу Виталины и Прохора.

«Пара Романовской-Цымбалюк и Шаляпина обречена на показную жизнь и постоянную травлю. Они сливают все В Стархит, а на деле это вообще так себе достояние общественности. Малахов вообще сенсацию из них сделал. Видно с Джигарханяном в контрах или мстит за что-то», «Да что там эфиры, он в родзал к ним припрется))))», - подозревают юзеры.

Может быть есть вероятность публичного наблюдения и конечно-же повышенный интерес к этой паре сохраняется, но все же может Андрей Малахов и станет даже крестным отцом для детей Виталины и Прохора. Если так и будет, то не стоит исключать желания поклонников пары следить за их жизнью. Всегда будут те, кому не понравится имя ребенка, роддом в котором родили ил иже Прохор будет на выписке с маленьким букетом ромашек. Все это как перспектива всегда есть в жизни публичных людей.

Вот например, Регина Тодоренко родила первенца рассказала, что пила пиво безалкогольное, начали все обсуждать как это отразилось на ребенке. Также Анастасия Костенко с мужем Дмитрием Тарасовым отправилась на отдых – начали все «вопить», зачем ребенка на солнцепеке держат. Анна Хилькевич вообще постоянно петерпает от нападок хейтеров из-за воспитания детей.

Таким образом, Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин должны понять, что травля возможно не окончена, а придирки общественности будут всегда, поскольку знаменитые люди всегда публичны.