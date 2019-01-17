В России продолжают исчезать яйца: После лотков фанаты не досчитались одного у Нагиева

Сегодня, 20:51

Артист решил, вероятно, хайпануть на истории с «девятком яиц». Его почти интимное фото, может запустить всероссийский флешмоб на тему ущемления потребительских прав яйцеедов, считают юзеры.

Дмитрий Нагиев известен зрителям не только как талантливый ведущий и прекрасный актер, но и как человек с отличным чувством юмора. Чего стоит только его прапорщик Задов, над которым рвали животы зрители независимо от возраста и социального статуса.

Сегодня Нагиев опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок, который вызвал у подписчиков неоднозначную реакцию. На фотографии он запечатлен в несвойственном для него образе: в полный рост в свитере, но почему-то со спущенными штанами и без ботинок. Под снимком есть подпись: «Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течёт вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их ещё до того, как это стало мейнстримом». Но подпись к снимку все равно не прояснила посыл звезды, но ясно другое - такого Нагиева в Сети еще не видели.

Реакция на снимок не заставила себя ждать. Совершенно ожидаемо налетели хейтеры со своими морально-этическими нравоучениями типа: «Ужас какой», «От вас не ожидала», «Зачем вы это делаете. Нельзя так опускаться!», «Вы были моим кумиром» и прочими разочарованиями. Некоторые решили, что «Дима красавец по любому».

Еще одна группа поклонников, внимательно рассмотрев фотографию мужчины, отметила, что в России продолжают исчезать яйца: «Не не, яйца не видно. Не канает», «Все выставляют яйца! Как говорится, кто какие может», «Еще есть порох в пороховницах, но самих пороховниц чо-то не видно», «Так яйца то нет!!!», «Интересно, соберут ли эти яйца 50 млн лайков?», «Эти яйца побьют по лайкам рекорд Инстаграма», - шутят фанаты, которые после яйца из лотков не досчитались еще одного у Нагиева.

Возможно Дмитрий Нагиев и не собирался поддерживать движение, зародившееся из-за исчезновения яйца, и совсем случайно попал в тему, но как отметили подписчики, фото получилось на злобу дня.