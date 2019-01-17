Семья Шукшиных после «Пусть говорят» не сможет наладить отношений без помощи Бари Алибасова

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Мария, Ольга и Мария все показывают свою позицию, а вот дать правильное решение вероятно сможет только незаинтересованный муж Лидии Федосеевой-Шукшиной, в ее же интересах.

Династия Шукшиных всегда была эталоном для многих поклонников. Василий Макарович Шукшин и Лидия Николаевна Федосеевой-Шукшина смогли сделать невероятное. Они не только не прекращали быть всенародными любимцами, но и смогли стать родителями для своих двоих дочерей. Конечно же, Лидия Николаевна была не первой супругой Василия Макаровича, о ее характере многие говорили плохо и сравнивали даже ее с типажом «русской бабы» - сварливой, готовой и в огонь и в воду. Не смотря на все перипетии в личной жизни, Федосеева-Шукшина сделала все, чтобы ее муж был тем, кем он хотел – актером, которого любили, обожали и боготворили. Однако, семья Шукшиных изменилась после смерти Василия Макаровича, уход которого до сих пор для некоторых биографов остается тайной покрытой мраком. В любом случае смерть Шукшина должна была сплотить семью, но в итоге все остались одинокими. Лидия Николаевна Федосеева-

Шукшина осталась с двумя дочерями – Марией и Ольгой, которые и ныне ополчились друг против друга.

Наблюдая за отношениями мамы Маши и тети Оли, дети Марии Шукшиной Анна и Макар также не общаются. Ольга Васильевна и ее сын Василий также отстранены от семьи. Множество недомолвок и странностей примечают зрители, которым не безразличны все члены знаменитой династии. Семья Шукшиных стала одной из пикантных тем для обсуждения в ток-шоу на Первом канале. Дмитрий Борисов приглашал всех к себе в студию, чтобы примерить родственников. Прервав молчание, явилась в студию и старшая внучка Лидии Николаевны Анна Трегубенко. Девушка рассказала, зачем продала квартиру бабушки и где теперь все имущество и уникальные экземпляры из Питерского дома Лидии Николаевны.

Однако, после стало ясно «Пусть говорят», что семья Шукшиных не сможет наладить отношений без помощи Бари Алибасова. Именно он в полномочии всем рассказать, что и как нужно реально сделать, чтобы примирится. Именно такую версию событий и стоит, наверное, ждать в ближайшее время.

Все звездное семейство печётся о своих интересах, Но Бари Каримовича каждая из сторон конфликта считает единственным, кто наладит ситуацию. Анна и Ольга так говорили Борисову, видимо чувствуют, что именно мужчина должен решить этот конфликт между сильными женщинами. Бари Каримович пока не берется вмешиваться в ситуацию, но если взаимные обвинения не прекратятся может Алибасову и придется стать спасательным кругом для династии Шукшиных.