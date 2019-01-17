«Изгнание бесов»: Фильм «Идущие к черту» оставил от экстрасенсов вонь серы и проклятия

Сегодня, 21:06

Настоящее осиное гнездо растревожил журналист Борис Соболев, сняв свой фильм, разоблачающий циничный обман, который ведется на общероссийском уровне при помощи проекта «Битва экстрасенсов».

Можно сказать, что спустя несколько дней после премьеры, фильм «Идущие к черту» оставил от экстрасенсов только вонь серы и проклятия в адрес автором. Да, и еще запугивания из разряда - «мы закопаем ваши фотографии в свежую могилу». Даже сам самопровозглашенный суфий Свами Даши неожиданно отменил свой дорогостоящий тренинг «Освобождение» по «техническим причинам». Московский колдун Артем с говорящей фамилией (или псевдонимом) Бесов, брызгая слюной, заявил, что расследование журналиста является полной заказухой конкурирующего телевизионного канала. Кстати, комментарии под фильмом свидетельствуют, что россияне еще не полностью деградировали и понимают, что шоу с привлечением разного рода оккультистов, являются полным «разводом».

Нисколько не рекламируя документальный проект, стоит заметить, что авторы подошли к теме вполне серьезно. Была даже запечатлена покойная ныне, но до сих пор легендарная Джуна Давиташвили, так сказать, предтеча современной армии шарлатанов. Неловкая ситуация осталась в истории, когда Джуна заявила, что она обладает лучевой костью Иисуса Христа. На ехидное замечание журналиста, мол, Иисус воскрес, Джуна захлопала глазами и промямлила нечто нечленораздельное. Однако самое страшное, что доверчивые люди отдают разрекламированным экстрасенсам последние деньги, не подозревая, что и телевизор может нагло и цинично обманывать.