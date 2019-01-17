Сегодня, 20:42

По крайней мере, это следует из составленного ими на данный момент таблоида. Впрочем, нужно учитывать, что пока не все страны оповестили о своих представителях.

Однако, несмотря на это, букмекеры ставят на победу Лазарева и России на «Евровидении-2019». Ставки на него на данный момент, практически заоблачные.

Эксперты, комментирующие этот конкурс, поясняют это, в первую очередь тем, что личность Лазарева в Европе стала очень популярной. На «Евровидении-2016» он занял лишь третью позицию, но своим исполнением запал в душу многим.

Множество фанатов этого песенного конкурса с тех пор обращались к нему, чтобы он вновь в нём поучаствовал. То есть, вернулся и взял реванш за незаслуженное поражение.

На сайтах Стокгольма на сегодняшний день имя Лазарева является одним из самых запрашиваемых.

Состоится ли поездка Лазарева на очередное «Евровидение», точно пока не известно. Ожидается, что официальное объявление о представителе России будет сделано ближе к концу января.

В случае выдвижения Лазарева, подготовкой исполнителя, как и в предыдущий раз, займётся команда Киркорова.