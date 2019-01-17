«Хоть раз пошлите натурала»: Кандидатуры Лазарева и Кирокорова на «Евровиденье-2019» высмеяли в Сети

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Представители РФ на европейском конкурсе, по мнению пользователей, показывают страну с неприглядной стороны. Они считают, что звезды, которые отправляются на соревнования, нетрадиционной ориентации, как говорят о них в Сети, а потому стоит задуматься над их представительством в Европе.

В социальных сетях появилась информация о том, что в 2019 году на всемирный музыкальный конкурс «Евровиденье» могут снова отправить Сергея Лазарева, причем опять же в тандеме с Филиппом Киркоровым. Такая информация не нашла положительного отклика у пользователей и те попросили организаторов российской стороны: «Хоть раз пошлите натурала». Такая невинная, с одной стороны, шутка является обыденностью в адрес данных знаменитостей. Однако, с другой, это стало уже неотъемлемой частью их имиджа, что не совсем нормально, если учесть, что у Сергея есть сын от бывшей любви, а Филипп Киркоров часто проявляет знаки внимания к женщинам, хоть и к разным.

Кандидатуры Лазарева и Кирокорова на «Евровиденье-2019», конечно, высмеяли в Сети, но правдива ли та информация, о которой говорилось – пока неизвестно. Возможно, что действительно на этот раз Сергей поедет на конкурс за победой, но это не значит, что его представительство как-то унизит Россию. Возможно, что СМИ так активно муссировали тему нетрадиционной ориентации Киркорова, Лазарева, даже Димы Билана, что эта ассоциация крепко к ним «приклеилась», а их неудачная личная жизнь может являться побочным эффектом такого сравнения.

Как бы то ни было, возможно, проблема как раз в том, что в головах телезрителей прочно укрепился стереотип о гомосексуализме данных звезд и теперь они ассоциируются лишь с этим, хотя оба, по идее, являются талантливыми артистами и любимцами миллионов.

Таким образом, даже если Сергей вновь посетит данное мероприятие в качестве представителя Российской Федерации, то это не сделает репутацию страны хуже. Напротив, любого рода меньшинства любимы европейцами, а толерантность их главный принцип, так что россияне могут не переживать за судьбу любимых звезд, даже если информация об их подозрениях подтвердится.