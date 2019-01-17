Ксения Собчак намекнула, что была счастлива с совладельцем «Евросети» – сеть

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Журналистка дала понять, что 10 лет назад, в бытность спутницей бизнесмена Олега Малиса, чувствовала себя гораздо лучше, чем сейчас.

Ксения Анатольевна Собчак прослыла одиозной персоной с момента своего первого появления на экране. Светская львица шокировала общественность не один раз своими неоднозначными поступками и высказываниями. Особенно будоражила общественность бурная личная жизнь Собчак, которая меняла мужчин, как перчатки. Сегодня же Ксения стала более сдержанной, вышла замуж, родила и воспитывает сына, однако яркое прошлое, похоже, всё ещё не отпускает теледиву. В частности, сегодня в сети заподозрили – Собчак намекнула, что была счастлива как никогда в отношениях с совладельцем «Евросети» Олегом Малисом, в которого якобы была безумно влюблена.

Будучи активным пользователем соцсетей, дабы не отставать от трендов, Собчак сегодня приняла участие в популярной интернет-эстафете «10 years challenge». Ксения, следуя условиям флэшмоба, опубликовала свой снимок 10-летней давности, на котором ей всего 27 лет. При этом Собчак просто не смогла оставить свой пост без какой-либо интриги и скрытого смысла. В 27 я была счастлива и влюблена. И даже на работе это было видно», - написала Ксения в аннотации. Поклонники сразу же усмотрели некую крамолу в данном тексте. На фоне слухов о разводе с Максимом Виторганом фолловеры принялись интересоваться, неужели сейчас в жизни Собчак так мало счастья и любви, что её так поглотила ностальгия.

Вместе с тем, в сети принялись толковать замысловатую запись Ксении. В частности, популярный Telegram-канал «Только никому…» напомнил, что 10 лет назад, в период, когда было сделано опубликованное фото, Собчак встречалась с бизнесменом Олегом Малисом. В 2009 году в прессе обсуждался её громкий разрыв с гендиректором радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрием Савицким, а также не менее громкий роман с Малисом, который до этого жил гражданским браком с топ-моделью Еленой Ляндрес, которая к тому моменту уже родила ему двоих детей. Таким образом, Собчак мгновенно окрестили «разлучницей», хотя, по утверждениям Малиса, с экс-возлюбленной они уже не жили больше года. Впрочем, уже в следующем году Собчак закрутила роман с Евгением Папунаившили. Несмотря на то, что отношения с совладельцем «Евросети» у Ксении продлились относительно недолго, именно с ним, как предполагают в сети, она была влюблённой и по-настоящему счастливой. Но зачем Собчак понадобилось напоминать об этом сейчас «при живом-то муже»?