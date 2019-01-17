Мария Шукшина: Российские ток-шоу занимаются развращением неокрепших душ

Сегодня, 19:15

Так актриса прокомментировала активное участников её родственников в «Пусть говорят» И это не только на Первом канале. На других сплошные аналоги.

Мария Шукшина уверена, что российские ток-шоу занимаются развращением неокрепших душ. На всех каналах сплошная «калька», касающаяся внебрачных детей, любовниц, дележа имущества и тому подобного.

При этом на протяжении прямого эфира вполне нормальным считается возникновение драк, мордобоя и звучание сплошного мата.

Шукшина добавила, что очень немногим людям под силу отказаться от участия в таких шоу. За это сулят достаточно большие гонорары.

Это она относит и к своим родственникам, которых не осуждает. Она считает их «несчастными и не ведающими, что творят».

Актриса выступила с призывом к государству, чтобы то на законодательном уровне запретило телеканалам обсуждение тем, которые порочат честь и достоинство граждан.

Одновременно она обратила внимание, что в ряде стран Европы существует практика существования общественных организаций для контроля над СМИ.

Шукшина с её личной жизнью уже нередко становилась темой обсуждения в «Пусть говорят» Это касалось невестки, которую артистка не признала даже после того как она родила от её сына, а также конфликта из-за квартиры.

Малахов, ведущий в этом ток-шоу, предложил, прежде всего, ей самой заняться вопросом выплаты алиментов её сыном своей бывшей девушке.