Звезду «Глухаря» попытались обвинить в изнасиловании и «срубить» 5 млн рублей

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Скандал недели. Популярный актер лишил невинности 24-летнюю девушку в приватном кабинете ночного клуба, подсыпав ей при этом в спиртное некое зелье.

Итак, звезду «Глухаря», «Легенды №17» Тимура Ефременкова попытались обвинить в изнасиловании и «срубить» с него пять миллионов рублей. Однако Мария Таланова и ее мать Марина жестоко просчитались, попытавшись доказать вину актера при помощи детектора лжи в рамках программы «На самом деле». Впрочем, если по порядку, то Мария под утро позвонила матери и рыдая, попросила забрать ее из ночного клуба. Дома «жертва» сообщила, что над ней самым циничным образом надругался Ефременков. На семейном совете было решено к правоохранителям не обращаться, но шантажировать актера, а в качестве доказательства предъявить сведения телевизионного полиграфа.

В ходе передачи на «Первом» канале Тимур (нагло улыбаясь) заявил, что свой интим с Машей не отрицает, но все происходило по обоюдному согласию. Говоря народным языком – «если сучка не схочет…» и, так далее. Далее вышел конфуз. Детектор лжи показал, что Мария не была девственницей, она явилась инициатором интима, выпила не два бокала шампанского, а гораздо больше. История была затеяна для получения денег. Удивительно, но Таланова старшая искренне считала, что ее дочь в 24 года была девственницей, чтобы только после свадьбы подарить суженному свое основное богатство.