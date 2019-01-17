Косоглазая проститутка – «Любовница» Петросяна назвала свои «ласковые прозвища»

Сегодня, 20:37

Татьяна Брухунова, как загнанный зверь пытается с последних сил наладить свою разрушенную жизнь, после скандала со Степаненко, но девушка уже видимо в полном отчаянии.

Татьяна Брухунова стала звездой «желтой прессы» в 2018 году, когда ее объявили тайной любовницей юмориста и теперь уже экс-мужа Елены Степаненко. По сведениям источников именно Татьяна сыграла против звездного семейства, когда впервые пришла не только в их личную жизнь, но и в среду творчества и работы. Стала помощницей, которую пришлось сделать главной уже спустя три года. Долго Брухунова хранила молчание, но решилась рассказать все на Первом Канале Дмитрию Борисову. Теперь же девушка настаивает, что чувства к Петросяну у нее есть, несомненно, но это не романтическая связь, а скорее дружба, взаимопонимание и общая цель в работе. Теперь же ситуация с историей об изменах выглядит не только странно, но и смешно.

Была ли это уловка от Степаненко, чтобы затравить порядочную Брухунову или же ситуация накалилась из-за отрицания романа, теперь пытаются разобраться в Сети. «Любовница» Петросяна Татьяна Брухунова назвала свои «ласковые прозвища», который ей дали подписчики с обостренным пониманием правды и мести.

«Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка... и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани. Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь!», - написала в Instagram Татьяна.

На самом деле Брухунову можно понять. С ее именем теперь постоянно связывают имя Петросяна, которого она, несомненно, уважает, но сидя по обсуждениям в Сети Татьяна еще долгое время будет объектом стеба, как это ужасно не звучит. Брухунову сравниваю с разными эпитетами, что не может на самом деле не подрывать ее самооценку и негативно влияет на ее мировосприятие. После развода с Еленой Степаненко юморист заметно оживился, пишут обозреватели. В последнее время его лицо буквально светится от счастья, особенно сейчас, когда Евгений Ваганович отправился на отдых в Испанию со своей молодой помощницей. Кстати, тут всплыло вновь имя Татьяны Брухуновой, которую успели сравнить со смешной скульптурой, с которой сфотографировался Петросян.