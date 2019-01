«Чтобы Гарик не запугал»: Семейный кризис в паре Харламова и Асмус

View this post on Instagram

Не так давно в Санкт-Петербурге я провела Церемонию вручения Премии в области детского и молодежного творчества «ARTIS-2018” 🎤🥇 Спасибо, гостеприимный Питер!! 😊 Спасибо всем талантливейшим участникам!!! 🥁🎨🎭 И, конечно, отдельное спасибо организаторам этого масштабного конкурса!!!! ✊🏻👏🏻 Такого трепетного отношения к своему делу я не помню давно!!! Зарядили на весь год!!! 💥⚡️ - - - - - - - 👗- - - - - - - Любимое платье из жаккарда от @ksenia_knyazeva 🔥❤️