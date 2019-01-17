«Чтобы Гарик не запугал»: Семейный кризис в паре Харламова и Асмус

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Не только у Гарика «грустный» вид во время «испытательного срока» пары перед разводом.

Последнее время всёе больше подтвержденных новостей о том, что в отношениях звёздной пары Гарика Харламова и Кристины Асмус наступил долгий семейный кризис. Мало того, что Гарик выглядел довольно грустным на записи новогодней программы Comedy Club, так как знал, что свой Новый год ему придётся отмечать без супруги, так ещё недавно Асмус уехала на отдых в Дубае и снова без него. Конечно, с отсутствием общих фотографий в профиле, это вызывает переживания фанатов за звёздную пару, которая стала образцом для подражания многих.

На последней опубликованной фотографии Асмус видно, насколько потухший взгляд у супруги Гарика. Вызывают только массу вопросов поза и сами эмоции Кристины на фотографии. Безусловно, можно говорить о том, что в семье наблюдается какой-то разлад, к тому же Кристина в последнее время слишком много работает, видимо, чтобы меньше времени проводить с нелюбимым мужем. Возможно, известный российский юморист морально издевается над Кристиной, доводя её своими шуточками «ниже пояса». Впрочем, остается только догадываться, так как пара пока не дает официальных заявлений. В то время как подписчик пишет: «Разбила айфон и накрыла платьем, чтобы Гарик не увидел и не запугал?»

В сети писали, что пару видели выходящими из Кутузовского ЗАГСа г. Москвы, что именно они там делали, можно только догадываться. Пользователи сразу решили, что супруги все-таки не смогли простить друг-другу обоюдных обид и решили развестись, чтобы сохранить хорошие отношения ради дочери.