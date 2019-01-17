«От ненависти до любви»: После ссоры с Кридом Серябкина могла в него влюбиться

Сегодня, 18:45

Ольга по сути призналась в чувствах к рэперу, но тот никак не отреагировал. По всей видимости, их старая ссора все еще задевает его и у исполнителя, как известно, есть новая девушка, которая может не понять такого трепетного отношения со стороны Серябкиной.

На днях Ольга Серябкина под псевдонимом MOLLY презентовала новый клип под названием «Потому что любовь», в котором по сути призналась в чувствах к Егору Криду. Как известно, ранее звезды уже вместе работали. Их песня «Если ты меня не любишь» была достаточно популярна и ее знают многие россияне. Позже у них была еще одна совместная работа с достаточно страстным подтекстом, но звезды не распространялись о своих отношениях. Лишь однажды Егор подогрел интерес публики словами о том, что якобы собирается жениться на Серябкиной, но это осталось на уровне слов. После этого исполнители резко перестали общаться. Оказалось, что они сильно поругались во время съемочного процесса и затаили обоюдную обиду. Впрочем, по заверениям Крида, позже им удалось урегулировать конфликт перед совместным выступлением на премии МУЗ-ТВ.

На данный момент звезды даже не подписаны друг на друга в социальных сетях, что косвенно подтверждает их неприязнь. И вот, после таких известий Серябкина выпускает клип фактически с признаниями в чувствах к Криду. Это насторожило многих поклонников. Большинство уверены, что то лишь эффект «от ненависти до любви», когда испытываешь к человеку достаточно сильное чувство, но не всегда можешь разобрать что это. В комментариях под видео многие написали, что рэпер не пара ошеломительной Ольге и вообще она явно выбрала «не того». Как бы то ни было, ответа от самого Крида пока не поступало. Он выпустил свой клип «Крутой» и пока говорит только о нем. А если учесть, что у него якобы появилась новая девушка, то ответа Серябкина может и не дождаться.

Таким образом, после ссоры с Кридом Серябкина вполне могла в него влюбиться. Возможно, это было даже в какой-то степени выяснение отношений. Сама Ольга старается, по ее словам, говорить в открытую со своими фанатами, а потому столь откровенна в своих видеоработах.