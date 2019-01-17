«Булатов почти нищий»: Лопырева может увести мужа у Нюши из-за жажды денег

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Миллионы Самвела Карапетяна, которые Игорь Булатов, будущий муж Лопыревой присвоил себе, имеют свойство заканчиваться - убеждены пользователи. Поэтому Виктории придется искать новую жертву, которая способна будет оплатить все ее прихоти - не исключено, что новый избранник будет не из списка мужей ее подруг.

Недавно на странице у певицы Нюши появилось фото с Викторией Лопыревой. Оказалось, что знаменитости отдыхают в Майами на одном курорте, поэтому, как подруги, не могли не встретиться. Вспоминая историю о том, что Лопырева увела у подруги Татевик Карапетян мужа Игоря Булатова, пользователи насторожились и начали предостерегать певицу. По их мнению, Лопырева может в будущем увести мужа у Нюши из-за жажды денег.

Юзеры убеждены, что когда Булатов будет почти нищий, Лопырева бросит его ради поиска нового возлюбленного. В сети ходят слухи, что дочь Карапетяна - не единственная жертва модели, поскольку она якобы летала и ранее на отдых с чужими мужьями, при этом дружила и улыбалась их женам. Игорь Сивов, муж Нюши - влиятельный общественный деятель, который может заинтересовать Лопыреву наличием материальных средств. У ее нынешнего партнера и отца ребенка шансов на безбедное будущее почти нет - его убрали с руководящего поста компании тестя, что может свидетельствовать о том, что работы на данный момент у него нет.

Виктория Лопырева меняла мужчин, как перчатки - ей припоминают роман и с Владом Топаловым, супругом Регины Тодоренко, Федором Смоловым, Николаем Басковым и множеством других известных личностей. К слову, первый из них на одном из шоу рассказывал, что не смог потянуть Викторию материально, указав на то, что у модели очень большие запросы. Для достижения своей цели Виктория Лопырева, похоже, готова идти по головам, и вряд ли сжалится над своей приятельницей вроде Нюши, которая недавно стала мамой.