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Таким образом певец окажет поддержку своей бывшей невесте и её новому спутнику. Виктория сделала подтверждение своим подписчикам, что она беременна от бизнесмена Игоря Булатова.

Ранее его супругой была дочь собственника компании «Ташир». Получается, что его уводят из семьи. Видимо, Николай Басков спасёт затравленную Лопырёву: Он станет ведущим на её свадьбе.

В то же время, не все подписчики Лопырёвой порадовались её союзу с Булатовым. Даже Бузова высказалась, что не следует уводить мужчин из семьи. В то же время она, видимо, запамятовала, что встречалась с футболистом Тарасовым, который на тот момент был женатым и отцом маленькой дочери.

Возможно, Бузовой никак не удаётся забыть то, что свадьбу Тарасова с его новой спутницей вели именно Басков и Лопырёва.

В этот конфликт попытался «встрять» и Игорь Булатов. Он коротко сообщил, что уже давно завершил свои предыдущие отношения. Просто мужчина не считал необходимым афишировать это на широкой публике.

«Жару» добавляет и то, что Лопырёва, якобы, была близкой подругой бывшей супруги Булатова. Виктория отрицает это, утверждая, что знакомство было шапочным.

Басков считает, что самым главным является то, что Лопырёва станет мамой. Он уверен, что от таких союзов должны появляться очень красивые дети.

Если свадьба состоится, известный певец готов стать на ней ведущим. Короче, шоу-биз, как шоу-биз.