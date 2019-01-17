«Фиктивный брак»: Шнуров может находиться на отдыхе с бывшей женой Матильдой

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Исполнителя заподозрили в том, что он снова сошелся с экс-супругой, о расставании с которой жалели практически все его поклонники. Поводом для предположений послужило фото в социальных сетях, на заднем плане которого подписчики заметили якобы Матильду.

В своем аккаунте в Instagram Сергей Шнуров опубликовал новое фото с отдыха, на котором он предстал с голым торсом, что оценили его подписчики. Поклонники считают, что исполнитель в прекрасной форме и похвалили его за то, что он так хорошо ухаживает за своим телом. Однако, на заднем плане в отражении окна многие увидели не просто женщину Сергея Шнурова, по подозрениям многих, супругу Ольгу Абрамову, а Матильду, с которой в 2018 году прошел громкий бракоразводный процесс после 8 лет взаимоотношений.

По всей видимости, поклонники все еще отказываются верить в существование новой женщины своего любимого певца и продолжают искать параллели между бывшими супругами. Так, новые фото с отдыха Матильды в Stories Instagram породили эти предположения, так как, по мнению поклонников, она находится там же, где и сам Сергей.

Свое мнение они высказали в комментариях, а «фиктивный брак» считают ложью или домыслами, хотя сам Шнуров однажды косвенно подтвердил женитьбу на Абрамовой, опубликовав очередной пост в стихах.

Как бы то ни было, фотографии с отдыха Матильды, публикация, на которой был размыт силуэт женщины, и желание фанатов, чтобы их любимая пара снова была вместе породила предположения, что на самом деле Шнуров может находиться на отдыхе с бывшей женой Матильдой. Однако, стоит помнить, что инициатором разрыва была супруга и, согласно источнику, это произошло из-за многочисленных измен Шнура. Он мог пожалеть о разрыве, но вряд ли Матильда смогла снова вернуться к человеку, от которого полгода назад ушла, а он побывал уже с несколькими женщинами в отношениях.