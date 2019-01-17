«Во рту скучно, зато на лице весело»: Пугачёва могла бросить курить из-за пластических операций

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Хирурги категорически отказывались иметь дело с Примадонной до тех пор, пока она не откажется от сигарет.

Аллу Борисовну Пугачёву никогда не считали женщиной неземной красоты – Примадонна покоряла миллионы другими качествами. В этой связи на определённом этапе своей карьеры певица, что называется, запустила себя и порой выглядела совсем не привлекательно, что, впрочем, не мешало ей, как и в лучшие годы, менять мужчин, словно перчатки. Однако уже в начале 2000-х Пугачёва начала более ответственно относиться к своей внешности, на что, возможно, повлияли отношения с молодым Максимом Галкиным. Чуть позже поводов заняться собой у Примадонны стало ровно на два больше – на свет появились Лиза и Гарри Галкины, которым, по утверждениями самой Аллы Борисовны, она хотела быть матерью, а не бабушкой. Вполне возможно, что всё это и вынудило Пугачёву изрядно похудеть, а вместе с тем и «подлатать» своё тело с помощью пластики.

При этом стоит отметить, что решение «лечь под нож» Примадонне, вероятно, далось бы нелегко. Всё потому, что в 1992 году певица пережила ужасный период после неудачной пластической операции, когда в её организм была занесена инфекция. Позже у Пугачёвой обнаружились серьёзные проблемы с сердцем и сосудами, из-за чего ей несколько раз делали стентирование. Это являлось дополнительным фактором риска, из-за которого связываться с Примадонной приличные пластические хирурги просто отказывались. Однако было ещё одно противопоказание, о наличии которого Пугачёва рассказала лишь в 2010 году.

Тогда Алла Борисовна призналась прессе, что хочет в очередной раз омолодиться, поскольку у неё было постоянно уставшее лицо, но мешает ей в этом её вредная привычка. Более 50 лет певица не вынимала изо рта сигарету и продолжала курить каждый день, что изрядно беспокоило хирургов. Тогда Пугачёва выпалила, что будет «стареть красиво», поскольку отказываться от никотина она не намерена, но уже скоро поклонники и журналисты начали замечать на её лице результаты пластики, что говорило об обратном решении артистки.

Через пять лет Примадонна официально призналась, что бросила курить, но якобы лишь после того, как сходила в церковь и поцеловала крест. Пугачёва тогда жаловалась: «Тяжеловато, конечно, когда ты 52 года курил, а сейчас во рту так скучно...». Вместе с тем многие замечают, что в последние годы ветеран отечественной эстрады лишь молодеет и хорошеет. Стало это результатом отказа от вредной привычки или же заслугой пластических хирургов, не известно. Вполне вероятно, что Пугачёва действительно могла бросить курить из-за пластических операций, дабы не быть похожей на бабушку своих же детей. Одно ясно – хоть во рту у Аллы Борисовны может быть и скучно, зато на лице в последнее время всегда весело.