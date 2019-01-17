«Секс в эфире»: Наташа Королева может стать свидетелем очередной измены Тарзана на ТВ

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Муж Наташи Королевой мог стать героем телешоу из-за большого количества молодых и привлекательных девушек, с которыми можно закрутить роман. Такого мнения придерживаются пользователи, которые считают, что на стриптиз-шоу Тарзана ходят только женщины в возрасте, что доставляет шоумену невероятный дискомфорт.

Известно, что Тарзан, он же Сергей Глушко, достаточно свободно себя чувствует при общении с девушками, может спокойно целовать или обнимать других, поскольку с Наташей Королёвой у него свободные отношения. Поскольку его возраст близится к 50-летию, а профессия стриптизера имеет свои издержки и ограничения, Тарзан решил податься на ТВ, где будет вести одну из программ, посвященных фитнесу. Отметим, что в анонсе шоу показан только Глушко и несколько девушек, с которыми стриптизер выполнял физические упражнения, которые больше напоминают эротические.

В сети бытует мнение, что Наташа Королева может стать свидетелем очередной измены Тарзана на ТВ. Якобы в его окружении будут не дамы в возрасте, которые могут уже давно не возбуждать стриптизера, а молодые красавицы, над телами которых будет усердно работать муж Королёвой. Сравнительно с супругой-пышкой, молодые девушки, которые быстро придут в форму, могут вызвать сексуальный интерес у Сергея Глушко.

«Ждите секс в эфире с Тарзаном и его подружками. Королева, ты думаешь, что он тебе там изменять не будет? Я бы своего мужа не отпустила, а через твоего пол Москвы прошло» - пишут пользователи сети.

Вполне понятно, почему о Тарзане так думают юзеры. Он постоянно эпатирует публику своими выходками, в том числе, и с супругой. Чего стоят только его отжимания на шезлонгах - по сети до сих пор гуляет интимное видео с необычными физическими упражнениями, десятки провокационных фото с поклонницами, а особого внимания заслуживает секс-скандал, в который влип Тарзан с самой Наташей Королёвой.