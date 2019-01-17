«Кроссы круче Ани Лорак»: Влад Топалов не заметил «родной души» Сергея Лазарева

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Экс-солист «Smash!!» проигнорировал украинскую красотку на фото с близким другом, что возмутило поклонников последнего.

Прошло уже 13 лет с момента распада некогда популярной группы «Smash!!». С тех пор ходили разные слухи, в том числе и что между бывшими участниками коллектива Сергеем Лазаревым и Владом Топаловым произошёл серьёзный конфликт. Каждый из них прошёл через многие трудности и добился определённых успехов уже как сольный артист. Между тем, сейчас Топалов и Лазарев, вопреки слухам, активно общаются и поддерживают друг друга. В частности, Влад постоянно пишет позитивные и восторженные комментарии в Instagram Серей. В то же время, похоже, его друзей Топалов, по непонятным причинам, не особо жалует.

Так, в частности, поклонников Лазарева сегодня возмутил тот факт, что новоиспечённый супруг Регины Тодоренко демонстративно проигнорировал близкую подругу Лазарева Ани Лорак на их совместном снимке. Трогательная публикация была посвящена дружбе с известной певицей, которой, как известно, Сергей очень дорожит. «Мой родной человек!!! Родная душа! Обожаю! Всегда рядом!», - подписал фото артист, на котором позирует в объятиях красотки Каролины. В настоящее время Лазарев отдыхает в Майами с семьёй Лорак и Филиппом Киркоровым. Уже по традиции Топалов прокомментировал очередной пост друга в Instagram, однако его реакция удивила многих пользователей. «Кроссы – огонь!!!!!», - написал Влад, демонстративно не заметил «родной души» Сергея Лазарева, проигнорировав тему публикации и эффектную Лорак на снимке с другом. Недоумевающие фанаты поспешили поправить Топалова и обратить его внимание на женщину рядом с Лазаревым, которая круче, чем любые «кроссы».