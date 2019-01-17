«Цымбалюк-Романовская для прикрытия»: Прохор Шаляпин может уже 4 года скрывать отношения с матерью Наташи Королевой

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Людмила Порывай и Прохор вполне могут быть парой: он любит женщин зрелых, а она находилась в поиске, подчеркивают в Instagram.

Людмила Ивановна Порывай, мать известной певицы Наташи Королевой, в свои 72 года активно трудится над имиджем семьи и более того, активно сопровождает дочь и ее мужа стриптизера Сергея Глушко на все светские мероприятия и даже на отдых. Заводная дама, привыкли величать Людмилу Ивановну без капли насмешек ее поклонники. Всем очень нравиться ее поведение и даже отсутствие гордыни, как у некоторых звезд. Наташа Королева также не дает матери скучать и систематически даже берет ее на съемки клипов. И не мудрено, ведь Людмила Ивановна в прошлом также исполнительница, но свою карьеру она забросила из-за подрастающих дочек: Наташа - младшая дочь, а есть еще и старшая Ируся, знаменита была в прошлом по песням и псевдонимом «Руся».

Однако, положив себя на алтарь семьи Порывай видимо совсем забыла о себе. Пока дочь строила карьеру мать ей во всем помогала. А теперь оказалась за бортом активной жизни. Однако, некоторым поклонникам Порывай показалось, что Людмила Ивановна может скрывать тайного, но давнего воздыхателя. По версии поклонников, мужчиной Людмилы Ивановны мог стать Прохор Шаляпин, который сейчас находится в отношениях с экс-женой актера Армена Джигарханяна.

«Цымбалюк-Романовская для прикрытия у вас Прохор числится. Она же никакая. Что тут скажешь, а Порывай - она колоритная женщина», - говорится в публикации.

На фото пара выглядит веселой и улыбчивой, возможно даже близкое общение и послужило такой приветливости между Прохором и Людмилой Ивановной, но в любом случае, это приватная жизнь известных людей, о которой фанаты смеют только догадываться. Судя по комментариям, Прохор Шаляпин может уже 4 года скрывать отношения с матерью Наташи Королевой. При этом певец видимо же продолжает видимо убеждать всех, что находится в отношениях с Цымбалюк-Романовской, публикуя постельные фото.

Вместе с тем, Шаляпину уже намекали, что Порывай в его вкусе и могла бы стать очередной его женщиной. Комментировать ситуацию звезды не стали, дали возможность поклонникам самостоятельно додумать финал этой истории любви Людмилы Ивановны Порывай и Прохора Шаляпина.