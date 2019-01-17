«Долги не отдавал»: Друзья могли спаивать больного Абдулова из-за его денег

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Журналистка Лариса Штейман, любовница Александра Абдулова утверждала, что друзья, узнав о болезни актера, начали приносить в его дом безумное количество алкоголя (ящики водки), поэтому вина за его скоропостижную смерть частично может лежать и на них. На замечания любовницы друзья Абдулова отвечали угрозами, поэтому есть вероятность, что им была выгодна такая ситуация.

Возможно, друзья могли спаивать больного Абдулова из-за его денег - согласно многим источникам информации, актер был должен кругленькие суммы денег. Только в состоянии алкогольного опьянения, вероятно, актер мог идти на компромисс и понемногу избавляться от задолженности. А фактически деньги у Абдулова все же были: по оценкам экспертов, его имущество оценивается в 5 млн долларов, включая транспортные средства и недвижимость. При этом его супруга, Юлия Абдулова отмечала неоднократно, что актер при жизни не умел копить средства.

Есть большая вероятность, что Александр Абдулов не отдавал свои крупные долги друзьям, из-за чего те вынуждены были пойти на крайние меры. Актер имел страсть к азартным играм, поэтому спускал на дурные увлечения не только свои деньги, но и чужие. В сети бытует мнение, что один из кредиторов мог умышленно подпаивать Абдулова, чтобы тот переписал на него недвижимость, поскольку наличных средств, как известно, в семье актера водилось мало.

Вероятно, актер мог отдать долг загородным особняком неподалеку от аэропорта Внуково, правда, те, кто его спаивал, не учли одного факта: дом не был оформлен ни на кого из семьи Абдулова, поскольку на его строительство не было выдано разрешение, и даже стоял вопрос о его сносе. Но последствия от такого поступка друзей стали настоящим ударом для актера: добрый Абдулов не мог отказать приятелям, за что мог и поплатиться своей жизнью.