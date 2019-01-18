«Все еще болит»: Кети Топурия показала средний палец Гуфу в знак расставания

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Кети Топурия исполнила новую песню «Отпускаю тебя» о больной любви с Гуфом, тем самым поставив точку в отношениях.

О романе Кети и Гуфа стало известно в начале 2018 года и совсем недавно влюбленные стали демонстрировать совместные фотографии с отдыха. Все было хорошо, как неожиданно они отписались друг от друга, пользователи заметили практически сразу и появились догадки об их расставании. У певицы стали появляться, неоднозначны stories в Instagram, первое время они никак не комментировали происходящее. В ноябре Кэти подтвердила информацию о расставании.

В сети Instagram появилось видео, где Кети Топурия посвящает песню Гуфу. В которой она поет о незаконченной любви. По Кэти видно, что она очень переживает из-за расставания.

«Он не достоин тебя, ты найдешь достойного мужчину, который по-настоящему будет любить тебя»,- поддерживают подписчики.

«Нам суждено прятать, что все еще болит, под маской не скрыть обид и мою любовь. Пусто в глазах, я не умею прятать грусть, видно все ну и пусть, что в душе моей»,- текст из песни.

В конце песни есть слова «отпускаю тебя» и Кети показывает средний палец в знак расставания. После данного жеста, становится ясно на все 100 процентов, кому адресованы слова. Видимо Кети раз и навсегда вычеркнула Гуфа из жизни и сердца.

Отношения Кети и Гуфа развивались очень стремительно и быстро погасли. Их паре многие завидовали, отношения Гуфа и Топурии всегда были на слуху.

Алексей Долматов с большой любовью относился к Кети и до сих пор так относится, судя по последнему интервью: «Я люблю Кети и всегда буду любить»,- слова Гуфа. Причиной их расставания стала измена рэпера с девушкой легкого поведения.

Кети закрыла эту страницу - роман с Гуфом. Любовь любовью, а теперь у Кети в настоящем только любимая дочь, работа и запись новых треков.