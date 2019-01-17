Бледанс плясками среди тренажёров сбивает «новогодние толщинки»

Сегодня, 15:21

Телеведущей, как и большинству российских женщин, не удалось пройти «без потерь» длительный новогодний марафон. Поводов не сдержаться и забыть о диете было больше чем достаточно.

И вот сейчас Эвелина Бледанс плясками посреди тренажёров сбивает свои «новогодние толщинки». Видео и сообщение об этом она разместила в своём аккаунте в Instagram.

Ролик достаточно короткий, но, кажется, что она исполняет свой номер с видимым удовольствием. На лице Бледанс затемняющие очки, что позволило фолловерам предположить, что она в этот момент без макияжа.

Особенно активно откликнулись подписчицы ведущей. Многие из них сожалеют, что у них пока не хватает силы воли заняться тем же самым.

Перед этим их кумир, которой уже 49 лет, развеяла интригу, оповестив, что забеременеть через ЭКО, чтобы родить девочку, ей не удалось.

Так что теперь она продолжит воспитывать двух своих сыновей. Она хочет в их глазах всегда выглядеть стройной.