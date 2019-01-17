Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности

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Не так давно в сети появились слухи о том, что популярная американская певица, Майли Сайрус, и ее муж, актер Лиам Хемсворт, ждут первенца. На эту мысль популярные таблоиды натолкнули недавние фотографии Майли, где она выглядит несколько пополневшей.

Певица не смогла больше терпеть новые версии о своей личной жизни, которые каждый день обрастали всё новыми «фактами», и сегодня лично прокомментировала данные слухи на своей странице в twitter.

По словам девушки, детей они с Лиамом в настоящее время не ждут. «Все счастливы за нас… Мы тоже за себя счастливы. Но я не нахожусь в ожидании ребенка», - пишет девушка. Одновременно с этим Майли попросила желтые таблоиды оставить их в покое и посоветовала пойти «смотреть на яйцо», которое за несколько дней собрало более 40 миллионов просмотров и буквально «взорвало» интернет.

К слову, Майли и Лиам пытаются держать свою личную жизнь в тайне, не выставляя отношения на показ. Даже их свадьба, прошедшая накануне Рождества, прошла в достаточно узком кругу родственников и близких друзей. А фото с мероприятия в сеть слил один из приглашенных друзей, забыв о секретности церемонии.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились около 10 лет назад на съемках одного сериала и почти сразу начали встречаться. Через три года их отношений состоялась помолвка, однако, через некоторое время пара внезапно рассталась. Долгое время молодые люди не общались, но в 2016 году они возобновили свои отношения, а 23 декабря 2018 года, наконец, узаконили их.