«Главный позор ещё впереди!»: Волочкова рассказала, как проведет свой день рождения - соцсеть

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Балерина готова опозориться в собственный день рождения, говорят хейтеры.

Самая скандальная балерина России Анастасия Волочкова 20 января отпразднует свой 43-й день рождения. Недавно знаменитость рассказала, как собирается провести свой праздник. «Этот чудесный день я проведу дома в кругу семьи. А на следующий день соберу друзей в центре Москвы в ресторане, где также состоится презентация моего клипа и моей новой сенсационной книги, которая написана мной и выйдет в свет в ближайшее время. Это был очень продуктивный и классный год! Спасибо Богу и всем, кто меня поддерживал», - сообщила балерина.

«Главный позор ещё впереди!», - заявили фолловеры Волочковой в соцсети Instagram. Хейтеры уже предвкушают провал книги исходя из того, как «грамотно» Анастасия пишет свои сообщения в микроблоге. Также недоброжелатели не возлагают больших надежд на клип Волочковой, которая, по их мнению, совсем не умеет петь.