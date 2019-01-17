Виктория Дайнеко разместила в Сети постельный снимок с Алексеем Воробьёвым

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Тот недавно улетел в США и певица, видимо, грустит о нём. Именно об этом можно судить из поста к кадру.

Виктория Дайнеко разместила в своём аккаунте в Instagram постельный снимок. Она запечатлена на нём с Алексеем Воробьёвым.

Местом размещения парочки является огромная двухспальная кровать. Интимные места Дайнеко вместе с Воробьёвым целомудренно прикрыли одеялом бежевого цвета.

При этом в их руках большие кружки с кофе, а головы склонены друг к другу. Глаза прикрыты, что должно ещё больше увеличивать эффект близости.

В сопроводительном сообщении Дайнеко высказала сожаление о невозможности объединения континентов в пределы одного часового пояса. Поэтому, когда она засыпает, её партнёр просыпается.

Фолловеры уже сообщили, что и им приходилось сталкиваться с проблемами общения, когда их с возлюбленными разделяет большая разница во времени.

Сошлась ли пара, точно пока не известно. Однако, Воробьёв написал достаточно откровенный пост о своих отношениях с Дейнеко, который позволяет предположить именно это.