«Самый лучший день, проведенный с папой»: Дочь Осина опубликовала видео, снятое за полгода до смерти певца

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Столичное Троекуровское кладбище за прошедший год стало местом упокоения многих российских знаменитостей. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин добился разрешения похоронить на этом погосте своего талантливого, но неприкаянного друга.

В свою очередь, 16-летняя дочь Евгения Осина Агния опубликовала на своей страничке в социальной сети видео, снятое за полгода до смерти певца, чем, по мнению поклонников, совершила абсолютно чистый и моральный поступок. «Самый лучший день, проведенный с папой» заканчивался вальсом Шопена до-диез минор. Евгений снимал дочку на свой телефон и плакал. Да, к сожалению, автор и исполнитель знаменитого хита о плачущей девочке в автомате, распорядился своим талантом не лучшим образом, но кто может бросить сейчас камни в человека, который настолько тонко чувствовал свою судьбу.

Агния вспоминает, что, несмотря на запреты матери, ей было безумно интересно проводить время с папой. Напомним, сегодня, 17 января исполняется ровно два месяца со дня смерти артиста. Он не был совершенством и сильной личностью. Однако ни один из представителей отечественного шоу-бизнеса никогда не посмеет сказать, что Осин, несмотря на свою короткую, но бурную славу, «зазвездился» и сказал хоть одно худое слово или сплетню в адрес коллег.