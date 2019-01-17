Внук Аллы Пугачёвой рассказал, чем зарабатывает на жизнь

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Никита Пресняков с детства занимается музыкой, но больших денег он на этом не зарабатывает. Сейчас он хочет попасть в большое кино и самостоятельно обеспечивать семью.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова родился в творческой семье и с детства был обречён стать знаменитым музыкантом. Никита выбрал альтернативное направление и поклонников у него не достаточно много. А Максим Галкин посоветовал ему радоваться наличию небольшой аудитории, в дальнейшем всё будет лучше, главное не жаловаться.

Часто артист переживает, что из-за знаменитых родственников его не воспринимают как отдельную личность и музыканта. Недавно внук Аллы Пугачёвой рассказал, что зарабатывает на жизнь не только пением. Он с другом открыл видео продакшн компанию, там они снимают клипы и рекламу. Никита чаще монтирует, чем снимает, это сейчас приносит ему основной доход. Также артист рассказал, что ходит на кастинги к фильмам, возможно, из того что-то выйдет.