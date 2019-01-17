Сегодня, 14:24

«Товар не первой свежести» мог подкосить рейтинг президента России, который строился годами.

О возможном романе президента РФ Владимира Владимировича Путина и спортсменки, Олимпийской чемпионки Алины Маратовны Кабаевой не один год ходят разные версии. Неясность в этой истории порождает все новые догадки в адрес обоих личностей, при этом очень часто президенту приписывают и иные отношения с менее знаменитыми женщинами. Например, в число «любовниц» Путина попали: Яна Лапикова, Анна Чапман и Наталья Рагозина. Фотомодель Лапикову в Сети даже называли запасным аэродромом Путина после Алины Маратовны. Чапман же называли даже скрытом агентом КГБ, которая под прикрытием «работала» в США. Наталья Рагозина (по прозвищу «Кувалда») получила статус «любовницы» Путина из-за своего жесткого и твердого характера. Но все же Кабаева была и есть дамой №1 по версии юзеров, которая пленила российского президента Владимира Владимировича.

«Если говорить о Кабаевой, то у нее шансы стать первой леди на 0. Это даже при том, что она классная, крутая и позитивная. Я преклоняюсь пред Алиной Маратовной, но в народе говорят: «Товар не первой свежести», - о таких как она. Была в отношениях с двумя мужчинами без брака. Ну как президент решился бы ей сделать предложение... как? Он был бы не понят», - говорится в соцсети.

Если учесть такую позицию комментатора, то получается Алина Маратовна не станет первой леди. Кабаева не получила предложения руки и сердца от президента Путина из-за «подпорченной» биографии. В ее списке экс-мужчин есть только два человека: капитан милиции Шалву Муселиани и футболист Максим Бузникин.

Если учесть, что многие женщины имеют сотни воздыхателей, то почему тогда Кабаеву стыдят за двоих избранников, пока неясно. Она привлекательна, красива, имеет не одну награду в спорте и ее многие называют секс-символом российского спорта. Алина Маратовна не раз была признана народом, как очень красивая и активная спортсменка, которой не все равно на судьбу россиян. Политическая карьера Кабаевой также подчеркнула, что она двигается в правильном направлении и может помочь спортсменам достичь новых высот. Однако видимо, этих заслуг Кабаевой оказалось недостаточно для того, чтобы стать первой леди.

Таким образом, возможно в Сети и разгадали тайну «отношений» Кабаевой и Путина, которые не получили продолжения из-за прошлого Алины Маратовны. Может быть президент, как и любой настоящий мужчина, не захотел брать в жены женщину, для которой не стал первым, пусть это даже просто объятия и поцелуи. Ментальность людей позволила сделать такое предположение, но комментировать такие догадки Путин не стал. Рейтинги президента РФ на высоте, а репутация президента вообще сокровенное, то чему могут завидовать многие мировые политики. Тем не менее связаны ли репутация Путина и возможное появление Кабаевой в его приватной жизни, сказать трудно.