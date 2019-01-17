Гагарина с мужем взяли бабушку для на Мальдивы для присмотра за детьми

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Гагарина сбросила воспитание детей на бабушек ради развлечений с мужем на Мальдивах.

Известная певица Полина Гагарина уже неделю отдыхает на Мальдивских островах и балует фанатов яркими снимками с отпуска. Молодая мама двоих детей прекрасно выглядит и с удовольствием демонстрирует точёную фигуру в купальнике. Однако многие фанаты задаются вопросом, куда делись дети на отдыхе. Ведь, судя по фотографиям, Гагарина только и делает, что развлекается с мужем в СПА или позирует у океана. Ответ певицы поспел моментально: под очередным фото в купальнике Полина рассказала, как здорово, что на острове есть мама, которая может присмотреть за детьми, пока влюблённые остаются наедине.

Судя по всему, Гагарина специально взяла на отдых маму, чтобы та следила за ребёнком. Удивительным фактом является то, что во многих интервью певица гордилась тем, что сама справляется с детьми без всяких «нянь». Многие подписчики такой ход певицы одобрили: «Что бы мы делали без наших МАМ ?! Без них как без рук», «Как же хорошо, когда есть бабушки».