Гагарина с мужем взяли бабушку для на Мальдивы для присмотра за детьми

Гагарина сбросила воспитание детей на бабушек ради развлечений с мужем на Мальдивах.
Известная певица Полина Гагарина уже неделю отдыхает на Мальдивских островах и балует фанатов яркими снимками с отпуска. Молодая мама двоих детей прекрасно выглядит и с удовольствием демонстрирует точёную фигуру в купальнике. Однако многие фанаты задаются вопросом, куда делись дети на отдыхе. Ведь, судя по фотографиям, Гагарина только и делает, что развлекается с мужем в СПА или позирует у океана. Ответ певицы поспел моментально: под очередным фото в купальнике Полина рассказала, как здорово, что на острове есть мама, которая может присмотреть за детьми, пока влюблённые остаются наедине.
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Водная вилла- кайф, но без детей! С ними на ней опасно ( моё мнение). Но у нас с мужем есть 2 часа каждый день, когда мы можем сбежать🙈 и побыть вдвоём! Моя мама в это в время читает книгу и следит за детьми, а мы превращаемся в беззаботных влюблённых и отрываемся 😅 📸 @isxakov ❤️#полинагагарина #гагаринапоехали @fsmaldives ☀️
Судя по всему, Гагарина специально взяла на отдых маму, чтобы та следила за ребёнком. Удивительным фактом является то, что во многих интервью певица гордилась тем, что сама справляется с детьми без всяких «нянь». Многие подписчики такой ход певицы одобрили: «Что бы мы делали без наших МАМ ?! Без них как без рук», «Как же хорошо, когда есть бабушки».