Гагарина с мужем взяли бабушку для на Мальдивы для присмотра за детьми

Водная вилла- кайф, но без детей! С ними на ней опасно ( моё мнение). Но у нас с мужем есть 2 часа каждый день, когда мы можем сбежать🙈 и побыть вдвоём! Моя мама в это в время читает книгу и следит за детьми, а мы превращаемся в беззаботных влюблённых и отрываемся 😅 📸 @isxakov ❤️#полинагагарина #гагаринапоехали @fsmaldives ☀️