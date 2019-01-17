«Грудь не скопируешь»: Бузова на Мальдивах попалась на подражании стилисту из Италии

Сегодня, 14:04

Звезда «Дома-2» опубликовала фото с отдыха, которое в точности повторяет снимок другой девушки, проживающей в том же отеле.

Ольга Бузова, наконец, позволила себе отдохнуть от столичной суеты, гастролей и записи новых треков. Звезда «Дома-2» отправилась на Мальдивские острова, откуда продолжает слать поклонникам «приветы» в Instagram, регулярно публикуя откровенные фото, а также интригующие снимки с неким молодым человеком. Светская львица снимает себя в самых разных локациях на острове, где в настоящее время проживает. В то же время Бузова, как выяснилось, не смогла получить на Мальдивах неисчерпаемый источник вдохновения и, в конце концов, ударилась в плагиат. Так, Ольга попалась накануне на подражании стилисту из Италии.

Девушка по имени Аличе Бенедини (Alice Benedini) проживает в том же отеле, что и Бузова вот уже больше недели. Если верить Instagram-блогу итальянской красотки из Ломбардии, эффектное фото в бассейне она сделала четыре дня назад, в то время, как такой же снимок Ольга опубликовала не далее, чем вчера. При этом на обеих публикациях можно заметить геометку отеля Cocoon Maldives. Вероятно, по нему Бузова и нашла снимок стилиста, который ей пришёлся по нраву. На данный факт обратил внимание популярный Telegram-канал «Светские хроники».

Не удивительно, что звезде «Дома-2» пост приглянулся, ведь фото голубоглазой Аличе с пышными формами набрало в её Instagram в три раза больше отметок «Нравится», чем обычно. В то же время на странице Бузовой снимок в подобном ракурсе не особо выделился среди остальных. Возможно, всё потому, что красивую грудь итальянки просто так не скопируешь.