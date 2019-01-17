Глюкоза поделилась секретом своей подтянутой фигуры

Сегодня, 13:21

Певица выложила снимок в Instagram со своего отпуска на Самуи и продемонстрировала подписчикам аппетитные формы.

Наталья Ионова одна из самых красивых звёзд российского шоу-бизнеса и обладательница идеальной фигуры. На днях певица выложила в сети снимок со своего отпуска, который шокировал фанатов. Артиста показала свои округлые ягодицы и поделилась секретом своей подтянутой фигуры. Оказывается всё очень просто, чтобы добиться такого результата, нужно много приседать.

Хотя Наталья немного не договаривает, уже давно известно что она занимается йогой и постоянно посещает тренажёрный зал. Даже на отдыхе она тренируется, о чём свидетельствуют её фото.

Подписчики тут же принялись комментировать снимок и восхищаться фигурой певицы. За несколько часов пост набрал почти 70 тысяч одобрительных лайков. «Господи, это ж сколько приседаний надо? А? Как напишите-побегу делать», «Ну все, иду приседать» писали фанаты. А некоторые советовали мужу Александру Чистякову присматривать за женой, слишком уж она хороша. Хотя ранее в изменах подозревали именно Александра. Ему приписывали роман с Ксенией Собчак.