Страсть к «сынкам»: Пугачёва рассказала, почему Николаев стал крёстным её детей

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Пугачёва обратила внимание на юного Николаева не только из-за его таланта.

История дружбы Пугачёвой и Николаева началась в буфете Центрального телевидения. Студент музыкального училища, собравшись с духом, подошёл к певице за автографом и нахально предложил себя в качестве музыканта в группу «Рецитал». Алла даже не поинтересовалась на каком инструменте играет тогда ещё безусый Игорь и предложила попробовать. Николаев был принят в коллектив и стал основным композитором певицы, благо к тому времени она прекратила триумфальное сотрудничество с Раймондом Паулсом. Сплетники утверждают, что судьбу юного музыканта предопределила болезненная страсть Пугачёвой к юным талантам, которую она демонстрировала на протяжении всей карьеры. Весьма показательны последующие примеры её творческих альянсов с Владимиром Кузьминым, Сергеем Челобановым, Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным, которые переросли в любовные отношения, а в случае с Киркоровым и Галкиным – в семейные союзы.

С Николаевым же вышло по-другому. Даже самые яростные злопыхатели так и не смогли уличить Пугачёву и Николаева ни в чём, кроме личной дружбы и сценического сотрудничества. Мало того, Алла Борисовна с нежностью называла Игоря «сынком» и питала к нему вполне платонические чувства. Отдавая должное таланту композитора, она называет его «наш Моцарт» и благодарна ему, что Николаев первым обратил внимание на талант Кристины Орбакайте и помог его становлению. Пугачёва рассказала, почему Игорь стал крёстным отцом её детей. Примадонна надеется, что личность Николаева станет хорошим примером для Лизы и Гарри, которым, скорее всего, также уготована артистическая карьера.