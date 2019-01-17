Не гей? Лазарев ради «Евровидения» может воссоединиться с Лорак

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«И нашим, и вашим»: Лазарев никак не может выбрать удачную ориентацию для победы в конкурсе.

В сети активно обсуждается предстоящий конкурс «Евровидение-2019». На протяжении месяца вся Россия выбирает представителя страны. Поскольку на международном конкурсе образовалась некая тенденция: победу получает участник с более не фактурными данными: Пол Оскар — первый открытый гей, Кончита Вурст — известный всему миру бородатый трансгендер. То защищать честь России выпала Сергею Лазареву и именно из-за его сексуальной ориентации. Уже больше года СМИ ищет подтверждений гейству певца, замечая артиста всё чаще в компании холостых мужчин, однако, Лазарев успешно скрывается за сценическим образом героя-любовника. Предполагается, певец может использовать давнюю подругу Ани Лорак ради победы.

Заметим, в преддверии конкурса друзья все чаще стали мелькать в обществе вместе. Так, в соцсетях появилась неоднозначная фотография с Лорак, где певец «по-свойски» прижал к себе Каролину. Предполагается, Лазарев никак не может выбрать выгодную ориентацию для конкурса и ради «Евровидения» может отказаться от гей-истории и воссоединиться с Лорак.