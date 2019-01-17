«Архивное фото копии Вани»: Ургант назвал действенный метод, чтобы отвлечь ребенка от кофе и сигарет на примере дочки

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Читая вслух ребенку «Один день из жизни Ивана Денисовича», можно превзойти даже педагогические методы Макаренко и Сухомлинского, подшутили в Сети над юмористом.

Телеведущий Иван Ургант в соцсети Instagram опубликовал «архивное фото копии Вани». По словам юзеров, дочь Валерия очень похожа на своего знаменитого отца. Подписать фотоснимок юморист решился, как всегда, необычными словами.

«Читая вслух ребёнку «Один день из жизни Ивана Денисовича», вы отвлекаете его от кофе и сигарет», - написал телеведущий Первого канала.

Подписчики приметили, что если следовать рекомендациям Ивана, можно даже превзойти даже педагогические методы Макаренко и Сухомлинского. Более того, очень необычным снимком дочери Ивана насладились его поклонники. Несмотря на то, что Ургант публичный человек, его личная жизнь находится под семью замками и он мало демонстрирует личное на всеобщее обозрение. Такой шаг артиста очень привлекает поклонников, желающих знать об Иване все. Пока любимый актер и телеведущий назвал действенный метод, чтобы отвлечь ребенка от кофе и сигарет на примере дочки, его преданные поклонники успели написать комментарии.

«Архивное фото копии Вани в юбке. Просто красавица. Будет счастливой, раз на отца так сильно похожа. Есть такое поверье!», «Да я поняла, что юмор! Иван - это вообще сплошной юмор!», «Красивая девочка, серьёзный взгляд, умница», - пишут в Instagram.

Также Ургант показал, как сходил на баскетбол чемпионата НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) с дочками.

Его старшая дочь 18-летняя Эрика также позировала на снимке со знаменитым отцом и сестрой Ниной, которой уже 10 лет.