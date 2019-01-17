«Архивное фото копии Вани»: Ургант назвал действенный метод, чтобы отвлечь ребенка от кофе и сигарет на примере дочки

Читая вслух ребенку «Один день из жизни Ивана Денисовича», можно превзойти даже педагогические методы Макаренко и Сухомлинского, подшутили в Сети над юмористом.
Телеведущий Иван Ургант в соцсети Instagram опубликовал «архивное фото копии Вани». По словам юзеров, дочь Валерия очень похожа на своего знаменитого отца. Подписать фотоснимок юморист решился, как всегда, необычными словами.
Подписчики приметили, что если следовать рекомендациям Ивана, можно даже превзойти даже педагогические методы Макаренко и Сухомлинского. Более того, очень необычным снимком дочери Ивана насладились его поклонники. Несмотря на то, что Ургант публичный человек, его личная жизнь находится под семью замками и он мало демонстрирует личное на всеобщее обозрение. Такой шаг артиста очень привлекает поклонников, желающих знать об Иване все. Пока любимый актер и телеведущий назвал действенный метод, чтобы отвлечь ребенка от кофе и сигарет на примере дочки, его преданные поклонники успели написать комментарии.
Также Ургант показал, как сходил на баскетбол чемпионата НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) с дочками.
Его старшая дочь 18-летняя Эрика также позировала на снимке со знаменитым отцом и сестрой Ниной, которой уже 10 лет.