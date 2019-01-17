«С наркоманией покончено»: Дима Билан мог взяться за здоровье после слухов о зависимости

Сегодня, 12:15

Внешний вид Димы Билана после оздоровительных процедур опровергает слухи о том, что он употребляет запрещенные средства.

Дима Билан поделился снимком с розовым румянцем на щеках после оздоровительных процедур. Певец мог взяться за здоровье после слухов о зависимости, а некоторые пользователи сочли это сигналом о том, что «с наркоманией покончено». Несколько лет назад по сети активно ходили слухи, подкрепленные фото и видео о том, что Дима Билан употребляет наркотические средства, но, похоже, что они уже в далеком прошлом.

Напомним, в 2014 году рэпер Тимати выкладывал фото ноздрей Димы Билана и назвал его наркоманом. Тогда же в конфликт вмешалась Ксения Собчак, которая указала, что многие великие деятели сидели на наркотиках в былые времена, и им просто повезло, что с ними рядом не было Тимати. С того момента Билана неоднократно подозревали в приеме запрещенных препаратов из-за его необычного поведения на сцене и чрезмерной активности.

Сейчас жизнь певца приобрела более спокойный характер, и певец носит облик зрелого мужчины, по которому не заметно, что с ним что-то не так. Вероятно, после волны слухов Билан всерьез задумался о собственном здоровье, поскольку его состояние здоровья может стать помехой для ведения концертной деятельности. В сети утверждают, что это идет ему только на пользу.