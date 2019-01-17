«Все фото показушные!»: Фанаты не оценили снимок Яны Рудковской с младшим сыном

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Поклонники раскритиковали родительские способности продюсера Димы Билана.

Недавно Яна Рудковская обновила свой Instagram-профиль, где опубликовала милое фото с младшим сыном Александром на фоне белоснежного снега. Однако даже такое семейное фото не оценили фанаты, которые посчитали, что в семье Рудковской и Плющенко все делается исключительно «из-под палки».

«Все фото показушные!», - заявили интернет-пользователи, которые подписаны на микроблог Рудковской. Напомним, что на днях знаменитому фигуристу Евгению Плющенко сделали операцию и удалили позвоночную грыжу.