В стилисты подался: Галкин всерьёз озадачен пенсионерскими нарядами Пугачевой

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Пугачёва полностью доверяет Галкину в выборе одежды на светские выходы.

Внешность играет важную роль в жизни каждого артиста. Звёздам приходится идти на жёсткие меры: постоянно соблюдать диеты, прибегать к услугам хирургов, а, главное, всегда следовать современным тенденциям моды. Однако, не так просто быть стильной штучкой, когда паспорт указывает давно за 50.

Так, недавний визит 69-летней Аллы Пугачёвой в соборный храм в Подмосковье не остался незамеченным. В сети активно обсуждается экстравагантный наряд Примадонны. Внимание пользователей привлёк некий тюрбан на голове певицы, вместо привычного платка.

За последние годы стиль Аллы Пугачевой очень изменился. Привычные пенсионерские балахоны Алла Борисовна сменила на стильную и изысканную одежду. Предполагается, заслугой этому стал Галкин, ведь молодой супруг один из самых стильных мужчин в шоу-бизнесе. Предполагается, в один момент Максиму попросту стало стыдно за старушка-супругу и Галкин, всерьёз озадачившись престарелым образом супруги, подался в личные стилисты Примадонны. Смеем отметить, результаты весьма оправданы, сейчас похудевшая Пугачёва с яркими нарядами составит конкуренцию многим молодым артистам. Хотя и многие фанаты не одобряют молодежный стиль Примадонны, считая образы «не по возрасту».

Напомним, сейчас полным ходом идёт подготовка к юбилейному концерту Аллы Пугачёвой. По информации в сети, костюмы для шоу Примадонне готовит известный дизайнер Алишер, однако, неудивительно, если свою «лепту вкуса» внесёт и Галкин.