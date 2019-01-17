Хоть любовника заводи: Престарелый Петросян потакает капризам алчной Брухуновой

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Печальный пример Армена Джигарханяна заставляет Евгения Петросяна пресмыкаться перед молодой любовницей.

После окончания эпопеи, связанной со скандальным разводом Евгения Петросяна и Елены Степаненко, внимание пользователей Сети переключилось на его новую пассию. Поклонники обратили внимание, что Татьяна Брухунова в последнее время заметно преобразилась, сменив облик девушки-дурнушки из Тулы на смешанный образ бизнес-леди и светской львицы. Татьяна по-прежнему предпочитает не афишировать широко свои отношения с Евгением Вагановичем, но некоторые факты позволяют предположить, что её жизнь кардинально изменилась. Она хвастается роскошными московскими апартаментами и брендовыми нарядами из модных бутиков. Зимние каникулы Петросян и Брухунова проводят в Барселоне и, судя по всему, престарелый юморист во всём потакает капризам молодой любовницы. Мотивы, которые движут Евгением Вагановичем понять не сложно, хотя явно об этом он не говорит.

В своё время, он очень сокрушался распаду брака его приятеля Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которой Петросян отдавал должное за многолетнюю заботу и уход за мужем, перенесшим инсульт. Печальный пример Джигарханяна, оставшегося в беспомощном состоянии без близкой поддержки, очень удручает юмориста. Судя по всему, руководитель «Кривого зеркала» невольно примеряет ситуацию на себя и всерьёз опасается, что малейшее разногласие может привести к разрыву с Брухуновой и полному одиночеству на старости лет. Поэтому, он старается создать алчной Татьяне все условия для роскошной жизни и готов потворствовать всем её желаниям. Он готов разрешить ей вести творческие дела, финансовые вопросы и закрыть глаза, даже если она заведёт любовника, полагают поклонники. Но чтобы упрочить свои позиции, Брухуновой необходимо выйти замуж за Петросяна, а до этого пока дело не дошло.