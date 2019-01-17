«Спит с одной - любит другую»: Шнуров женился на Абрамовой только из-за её сходства с Акиньшиной

Сегодня, 12:15

Сергей Шнуров до сих пор не может выкинуть из головы свою настоящую любовь Оксану Акиньшину. В попытках хоть как-то приблизиться к желаемому он женился на дочери олигарха Ольге Абрамовой.

Популярного рок-музыканта и знаменитую актрису Оксану Акиньшину связывали отношения с 2003 по 2007 годы. Из всех отношений «Шнура» эти он считает самыми лучшими и настоящими. Время идёт и актёр успел уже жениться и развестись с другой женщиной. Но до сих пор эпатажный певец не в силах забыть Акиньшину, но её замужество не дало Шнурову сблизиться с ней снова и он нашёл своё утешение в Ольге Абрамовой.Девушка многими чертами внешности похожа на Оксану, чем и подкупает Шнура.

Страсти вокруг Сергея и Оксаны не утихали после их расставания. Поклонники считают, что после разлуки на протяжении 11 лет между парой были любовные отношения, которые они тщательно скрывали от своих жён и мужей.

Даже после развода Шнурова с Матильдой - Интернет всколыхнули сообщения о том, что певец расстался со своей женой только для того, чтобы вновь воссоединиться с Акиньшиной. Примирение и возобновление отношений даже предрекал финалист шоу «Битва экстрасенсов».

Однако, не всё так легко — у Оксаны есть мужи трое детей, которые навряд ли обрадуются новому «папе». Вот Сергей и решил — раз нельзя с любимой, то найдёт хотя бы похожую внешностью на свой желанный объект.

И он нашёл: его избранницей оказалась Ольга Абрамова, сильно напоминающая внешностью Оксану Акиньшину.

Теперь певец «радует» себя «клоном» бывшей возлюбленной и тешит мыслями о том, что теперь «частичка» Оксаны находится с ним и ему не нужно грустить о разлуке с любимой. Но по ночам он всё равно будет вспоминать и думать, что спит с одной, а любит другую, убеждены в сети.