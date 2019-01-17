«Завидует Наташе»: Людмилу Порывай заподозрили в зависти к Королевой из-за голого Тарзана

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Трусишки со звездами снял и со слоником не надел, может соблазняет тещу, подозревают в Сети.

Пара певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко очень часто появляется в компании матери Натальи – Людмилы Ивановны Порывай. Теща Тарзана часто сопровождает дочь и зятя на курортах и на светских мероприятиях. Людмила Ивановна, несмотря на свой возраст, не перестает также эпатировать публику подтянутым телом и классным чувством юмора, которое демонстрирует в интервью и в соцсетях. Людмила Ивановна не стесняется коротких нарядов и провокационных вопросов об отношении к зятю, профессия которого не всем понятна. Несмотря на все издевки и истории о «тяжелой руке» матери Королевой, она остается интересной поклонникам.

Но Людмилу Порывай заподозрили в зависти к Королевой из-за голого Тарзана. Соответствующие слова в адрес мамы Наташи появились в Instagram под «голыми» фото Сергея Глушко.

«Со слоником чего не надеваете трусишек? Вам бы пошли и фигуру натренированную подчеркнули бы)))», «Хотя в принципе можно и без них, а что Порывай старшая не проследила за зятем))) интересно как она с вами там живет и все видит, не завидует Наташе???», - написали подписчики Тарзана.

Людмилу Порывай заподозрили в зависти к Королевой из-за голого Тарзана, видимо, не случайно. Общие фото с привлекательным зятем видимо натолкнули на мысли об основном инстинкте людей – искать пару для продолжения рода. Именно для этого зять Порывай старшей и стал супругом Наташи, с которым у нее родился очень красивый и привлекательный сын – Архип.

Может быть, завистливые поклонники усмотрели в раскованном поведении тещи намеки на зятя, но это все же больше кажется провокацией, нежели правдой. На данный момент все звездное семейство отдыхает в Майами и наслаждается чайками, пляжем и отдыхом.