69-летний ведущий «Русского лото» рассказал о многолетнем и тайном романе со своей студенткой

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Сейчас они уже давно расстались. А раньше эта связь помогала артисту пережить смерть своей супруги.

Только сейчас бессменный ведущий «Русского лото» решил признаться. Он рассказал о своём многолетнем и тайном романе со своей студенткой.

Большинство почитателей Михаила Борисова знают его именно в амплуа ведущего. Однако он выступает на сцене, снимается в кино, ставит собственные спектакли и занимается преподаванием театрального искусства.

Сейчас он готовится к празднованию своего 70-летнего юбилея. Обычно, Борисов скрытен во всём, что касается личной жизни. Однако сейчас решил поделиться некоторыми её моментами.

В первом браке у него появилась дочка Мария. Она уже сделала Борисова дважды дедушкой. Вторая жена подарила ему мальчика Вениамина, но при родах умерла. После такой трагедии с любимой женщиной ведущий впал в длительную депрессию.

Выйти из неё ему помогла новая любовь. Это была студентка Аня, обучавшаяся в Щукинском училище, где он преподаёт. Несмотря на большую разницу в возрасте, они были счастливы вместе десять лет.

Борисов отметил талант Ани ещё при её поступлении в училище. Затем случилось так, что студентка влюбилась в своего учителя. Потом он пригласил её в «Русское лото».

Сейчас актёр уже не чувствует, что одинок. Сын проживает в квартире, расположенной рядом, а дочь и его семья - совсем неподалёку.

В то же время он не исключает, что сможет снова полюбить и жениться.