Милана Тюльпанова: Кержаков запрещал мне общаться с подругами

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Дочь сенатора из Санкт-Петербурга рассказала о своей жизни с футболистом. Оказалось, что Кержаков просто ограничивал ее свободу и постоянно контролировал ее передвижения.

Милана Тюльпанова, дочь покойного сенатора, откровенно поделилась подробностями своей семейной жизни с футболистом Александром Кержаковым. На своей страничке в социальной сети Instagram девушка поделилась со своими подписчиками причинами их расставания.

Оказалось, что спортсмен просто ограничивал ее свободу и диктовал, с кем нужно общаться, а с кем нет. Так, большинство друзей Тюльпановой он считал довольно сомнительными личностями, которые пагубно влияют на его супругу. Известно, что во время конфликтов с супругом Милана в вызывающей форме сообщила ему о своей зависимости, которой на самом деле нет.

Во время совместной жизни Александр не раз поднимал руку на жену. Однако футболист старался сделать так, чтобы их ссоры происходили без свидетелей. И брат Миланы, и ее мама Наталья вспоминают, что спортсмен был жесток по отношению к супруге.

Напомним, что главные предметы спора между разводящимися супругами – деньги и воспитание общего сына Артемия, которому меньше двух лет. Окончательное место проживание ребенка будет определено по итогам судебных тяжб. Суд постановил, что временно мальчик будет проживать с мамой.