СМИ озвучили гонорары Марата Башарова

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Известный актёр и телеведущий Марат Башаров точно не может пожаловаться на бедность. Недавно выяснилось, что за один день съёмок он зарабатывает 500 тысяч рублей.

Такие суммы он получает в картинах «Любовь@.ru» и «Идея фикс», в которых снимается сейчас, как информирует ряд СМИ, ссылаясь на свои источники. Также хорошие деньги актёр зарабатывает как телеведущий. Его гонорары недавно озвучили СМИ. Сейчас Башаров ведёт «Битву экстрасенсов» и получает около 500 тысяч рублей за выпуск, в 19 сезоне 14 серий и можно легко посчитать, сколько актёр заработает за один сезон «битвы». А недавно он сообщил, что некоторые экстрасенсы предлагали ему взятки до 1 миллиона за пройденное испытание.

Недавно Марат Башаров якобы избил жену и был задействован в скандале, который стал известен на всю страну. Елизавета Башарова эту новость не подтвердила, но её брат утверждает, что артист сломал нос своей супруге. Подписчики стали упрекать её в бездействии и советовали бежать от мужа, даже если он и зарабатывает большие деньги. А некоторые обвинили Елизавету в лицемерии и решили, что это просто очередной повод попиариться.