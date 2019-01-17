«Больше сисетрясений»: Глушко мог пойти на ТВ, чтобы указать Наташе Королевой на лишний вес – фанаты

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Аппетитные формы нужно подкачать и подтянуть, может даже силикона добавить, но «русалка» пока не видит проблем в себе, подчеркивают поклонники.

Известная певица Наташа Королева и ее муж стриптизер Сергей Глушко, знаменит по псевдониму Тарзан, не перестают удивлять поклонников необычными видео и фото в соцсети Instagram. Накануне Глушко опубликовал ролик, в котором показал подписчикам, как попал в неординарную ситуацию. Певица Королева и еще две девушки показывали, как правильно трясти грудью на пляже.

«Стихия… Попал в небольшое сисетрясение», - откровенно подписал видео Тарзан.

Видео очень понравилось поклонникам стриптизера, поскольку пара часто радует необычными кадрами, которым зачастую нужна пометка !18+» или красный квадрат. Теперь стало известно, что Тарзан готовится к появлению в новой программе, которая поможет девушкам обрести мотивацию для занятий спортом.

«Пряником» в этом случае может стать именно сам стриптизер, формы которого вызывают не только интерес, но и неподдельную зависть поклонников, а главное подписчиц. Фанаты даже нашли причину того, что Глушко мог пойти на ТВ. Может быть, чтобы указать Наташе Королевой на лишний вес, Тарзан решился на занятия с другими женщинами. Королева выглядит хорошо, но факт остается фактом, Наташа часто говорила о диете, нагрузках и ее замечали в корректирующих корсетах.

Все это, может, и приметил ее супруг Глушко и решился смотивировать не женщин на поддержание своей фигуры, а в первую очередь свою супругу. Королева выглядит хорошо на первый взгляд, но многие поклонники усмотрели уже и признаки изменения тела звезды.

«Наташа уже не та, ей явно нужно подкачаться», «Тело уже не то совсем, все ясно, а то ягодка ягодка... Какая там ягодка... Уже не тот компот из замороженной вишни», - написали хейтеры.

Больше сисетрясений, может быть, и поможет Королевой стать еще более стройной, уверяют поклонники, которые, несмотря на свои комментарии, продолжают следить за парой Тарзана и Королевой.