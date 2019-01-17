Насоветовала: Подруга Седоковой Варда могла стать причиной срыва свадьбы с отцом Гектора

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Киевская приятельница Седоковой дает ей советы по поводу личной жизни, которые ей редко помогают - об этом рассказала певица в одном из интервью. Именно после начала дружбы с ней Анна Седокова, которая могла выйти замуж за отца своего ребенка, буквально сбежала из-под венца, сама не понимая мотив такого поступка.

Известно, что в любых отношениях советчики не нужны. Правда, этому правилу не следовала певица Анна Седокова, которая по любому поводу изливала душевные переживания и просила совета у армянки Варды, с которой подружилась несколько лет назад в Киеве. Именно этот период времени совпал со знакомством Анны Седоковой с отцом Гектора, Артемом Комаровым. Расставание накануне свадьбы было инициативой самой Седоковой.

Исходя из слов самой певицы, она не способна сама разбираться в мужчинах и отношениях из-за того, что росла без отца, который мог дать пример того, как должен выглядеть настоящий мужчина, во избежание ошибок в будущем. Поэтому утешение и советы певица черпает из слов знакомых и подруг, которые, вероятно, не всегда правы в своих высказываниях.Скорее всего, подруга Седоковой Варда могла стать причиной срыва свадьбы с отцом Гектора, поскольку насоветовала того, к чему певице не стоило бы прислушиваться.

Из-за посеянной неуверенности в отношениях, несмотря на то, что отец Гектора - перспективный бизнесмен, Анна Седокова лишила сына возможности хотя бы ему расти в полной семье. Это может означать, что в свои 36 лет Анна Седокова так и не смогла повзрослеть и понять, что в любовных делах нужно полагаться на саму себя. А вот советы подруг, как она утверждала, не всегда помогают, а зачастую - только вредят.