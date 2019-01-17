«Срочно на реабилитацию»: Алеся Кафельникова взялась за старое и позорит отца

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«Отцовское разочарование» Алеся Кафельникова — дочь одного из самых талантливых и титулованных теннисистов в России - Евгения Кафельникова. Не смотря на то, что девушка обладает денежными средствами и эффектной внешностью, жизнь Алесе не в радость, да и отец стыдиться «такой» дочери. Девушка ранее страдала наркотической зависимостью, пыталась бросить, но вновь «подсела».

Поклонники Алеси переживают за девушку, так как та, постоянно выкладывает фото в свой Instagram с «отмороженным» взглядом и явными признаками анорексии. Причём, «чем дальше в лес, тем больше дров», с каждой её фотографией опубликованной в соцсети видно, что Кафельникова стремительно худеет и «тает на глазах».

Причиной происходящего является либо страшная болезнь, либо страшное пристрастие. Подписчики Алеси сделали вывод, что спасать модель из такого сложного положения некому. С отцом девушка довольно давно не общается, с рэпером Pharaoh, он же Глеб Голубин, давно рассталась, а мать вообще «непонятно где». Одним словом, 20-летняя светская львица, недолюбленная родителями страдает от одиночества и явно потеряла правильные жизненные ориентиры.

Сама же девушка не раз в интервью с журналистами заявляла, что неоднократно пыталась себя убить, но безуспешно. Почему звездные и богатые родители не следят за дочкой неизвестно и непонятно, чем это все закончится. Некоторые даже приписывают Алесе учесть знаменитой модели с наркотической зависимостью — Джии Каранджи.

Джиа, как и Кафельникова обладала богатствами и красотой, однако счастье девушке это не принесло, та умерла от СПИДа, смертельная болезнь возникла именно из-за пагубного пристрастия. В общем, «срочно на реабилитацию» - призывают поклонники юную красотку и нужно любить жизнь.