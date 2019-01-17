Накрашенный бодибилдер Шпак рассказал девушкам об их ошибках в отношениях

Сегодня, 11:25

В своей короткой лекции Александр перешёл от более общих вопросов к конкретике.

Проблему межполовых отношений бодибилдер решил начать с прописной истины, что между мужчиной и женщиной лежит громадная пропасть. И дальнейшие откровения Шпака также не отличались оригинальностью, где он рассуждал, что женщины не всегда реагируют на мужские слова, молчаливо давая понять, что информация принята, но согласна ли она – неизвестно. Накрашенный Александр рассказал, что главная ошибка девушек в отношениях с противоположным полом лежит в их нежелании проговаривать проблему вслух и тем самым решать её.

Далее фрик решил показать на наглядном примере с вечной темой «купи туфли – денег нет», как это бывает в реальности. С этим получилось похуже – рассуждения Шпака были сумбурными, путанными и туманными. Читатели так и не смогли до конца понять, что имел в виду качок, произнося свои сентенции о гендерных разногласиях. Тем не менее, поделились своими представлениями об этом, заявив, что чаще всего молчание является бомбой замедленного действия, и лучше не доводить дело до её детонации.